18 Mayıs 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Mert Çetin kararını verdi! Galatasaray...

Yaz transfer döneminde savunmaya öncelik verme kararı alan Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'a transfer çalımı atmaya hazırlanıyor. İtalyan devi Roma'nın genç stoperi için karşı karşıya gelen sarı-lacivertlilerin transferi kiralık olarak bitirme konusunda öne geçtiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 18.05.2020 01:27 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 06:38
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Mert Çetin kararını verdi! Galatasaray...

Galatasaray, transferde stoperleri Marcao ve Luyindama'ya gelecek teklifleri değerlendirecek.

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Mert Çetin kararını verdi! Galatasaray...

Sparta Prag'la sözleşmesi biten Semih Kaya'yı kadrosuna katacak sarı-kırmızılılar, savunmaya bir takviye daha düşünüyor ve listenin ilk sırasında Roma'da forma şansı bulamayan Mert Çetin var.

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Mert Çetin kararını verdi! Galatasaray...

Ancak Roma'ya kiralama isteğini ileten Galatasaray'a, Mert Çetin'den olumsuz yanıt geldi.

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Mert Çetin kararını verdi! Galatasaray...

MERİH'İ ÖRNEK ALIYOR

Sabah'ın haberine göre; 23 yaşında Türkiye'ye dönmek istemediğini belirten milli stoper, kariyerine İtalya'da devam etme kararı aldı.

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Mert Çetin kararını verdi! Galatasaray...

Serie A'da düzenli oynayarak kendisini ispatlayan ve Juventus'a transfer olan Merih Demiral'ı örnek alan Mert Çetin'i Sampdoria, Genoa ve Sassuolo kiralamak istiyor.

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