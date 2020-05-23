Wolfsburg 0-2 Borussia Dortmund | MAÇ SONUCU l ÖZET İZLE
Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Borussia Dortmund deplasmanda Wolfsburg'a konuk oldu. Sarı-siyahlılar Guerreiro ve Hakimi'nin golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı ve lider Bayern Münih'i takibini sürdürdü.
Almanya Bundesliga'nın 27. hafta karşılaşmasında Wolfsburg sahasında Borussia Dortmund'u ağırladı.
Konuk ekip 32'de Guerreiro ve 78. dakikada Hakimi'nin attığı gollerle 2-0 kazandı.
Ev sahibi ekipte Klaus 82. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Wolfsburg 39 puanda kalırken, Borussia Dortmund ise 57 puana yükseldi.
WOLFSBURG - BORUSSIA DORTMUND MAÇI İLK 11'LERİ
Wolfsburg: Casteels, Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussillon, Mehmedi, Schlager, Arnold, Steffen, Ginczek, Weghorst.
Borussia Dortmund: Burki, Piszczek, Hummels, Akanji, Hakim, Delaney, Dahoud, Guerreiro, Hazard, Brandt, Haaland.
16.30'DA BAŞLAYAN DİĞER KARŞILAŞMALARIN SONUÇLARI
Borussia Mönchengladbach 1-3 Bayer Leverkusen
Freiburg 0-1 Werder Bremen
Paderborn 1-1 Hoffenheim
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