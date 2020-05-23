23 Mayıs 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Wolfsburg 0-2 Borussia Dortmund | MAÇ SONUCU l ÖZET İZLE

Dortmund doludizgin! Deplasmanda fire vermedi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 Giriş Tarihi: 23.05.2020

'nın 27. haftasında deplasmanda Wolfsburg'a konuk oldu. Sarı-siyahlılar Guerreiro ve Hakimi'nin golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı ve lider Bayern Münih'i takibini sürdürdü.

'nın 27. hafta karşılaşmasında Wolfsburg sahasında 'u ağırladı.

Konuk ekip 32'de Guerreiro ve 78. dakikada Hakimi'nin attığı gollerle 2-0 kazandı.

Ev sahibi ekipte Klaus 82. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Wolfsburg 39 puanda kalırken, Borussia Dortmund ise 57 puana yükseldi.

WOLFSBURG - BORUSSIA DORTMUND MAÇI İLK 11'LERİ

Wolfsburg: Casteels, Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussillon, Mehmedi, Schlager, Arnold, Steffen, Ginczek, Weghorst.

Borussia Dortmund: Burki, Piszczek, Hummels, Akanji, Hakim, Delaney, Dahoud, Guerreiro, Hazard, Brandt, Haaland.

16.30'DA BAŞLAYAN DİĞER KARŞILAŞMALARIN SONUÇLARI

Borussia Mönchengladbach 1-3 Bayer Leverkusen
Freiburg 0-1 Werder Bremen
Paderborn 1-1 Hoffenheim

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