21 Mayıs 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Mancini'den İtalya itirafı: "Kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu"

Mancini'den İtalya itirafı: Kimse istemiyordu
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.05.2020

Teknik Direktörü Roberto Mancini, göreve geldiği dönemde hiçbir teknik adamın milli takımı çalıştırmak istemediğini söyledi.

Mancini, Roma TV'ye yaptığı açıklamada, ve ile oynayacakları hazırlık maçlarının yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini belirterek, "Bugünlerde EURO 2020'ye hazırlanıyor olmalıydık. İşimizin getirdiği her şeyi ve günlük hayatın normalliğini özledik." ifadelerini kullandı.

'nda iyi bir atmosfer oluşturduklarını dile getiren Mancini, "Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu. Birçok kişi zor bir duruma girmekten korkuyordu. Kendinize biraz güvenmeniz ve genç oyuncuların niteliklerine inanmanız gerekiyor." yorumunu yaptı.

İtalya'nın kaliteli futbolculara sahip olduğunu kaydeden 55 yaşındaki teknik adam, "Zayıf rakiplere karşı bile olsanız kazanmak kolay değil. Biz, önceliklerden farklı şeyler yapmak istedik." değerlendirmesinde bulundu.

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