Sampdoria altüst etti

İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, maçların tekrar başlayıp başlayamayacağıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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İtalyaSpor Bakanı Vincenzo Spadafora, maçların tekrar başlayıp başlayamayacağıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Spadafora, "Takımlardaki vakalarla ilgili haberler geliyor. Bu durumda kesin konuşmak için erken. Son 24 saatte yaşananlar işimizi kolaylaştırmadı" dedi. Son olarak Sampdoria'da 3 futbolcuda corona virüsü çıktı.