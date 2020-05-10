10 Mayıs 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Brighton & Hove Albion'da 3. corona virüsü vakası! Premier Lig...

3. corona vakası! Tartışmalar başladı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.05.2020

İngiltere ekiplerinden Brighton & Hove Albion, takımdaki 3. corona virüsü vakasını duyurdu. Premier Lig yönetiminin, yarın toplanıp ligle ilgili karar alması bekleniyordu.

İngiltere ekiplerinden Brighton, takımda bir futbolcunun daha corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Böylece kulüpte virüsün bulaştığı oyuncu sayısı 3'e yükseldi.

Kulübün başkan yardımcısı Paul Barber konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu endişe verici. Alınan tüm sağlık önlemlerine rağmen ne yazık ki üçüncü bir oyuncumuzda da corona virüsü pozitif çıktı" ifadelerini kullandı. Daha önce de takımda mart ve nisan aylarında olmak üzere iki futbolcuda corona virüsüne rastlanmıştı.

Haziran ayı gibi yeniden başlaması planlanan Premier Lig'le ilgili bu haber sonrası tartışmalar arttı. Öte yandan Brighton, lig askıya alınmadan önce 15. sırada yer alıyordu.

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