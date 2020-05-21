21 Mayıs 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

"Ligleri Play Station'da oynayarak bitirelim"

Ligleri Play Station'da oynayarak bitirelim
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 Giriş Tarihi: 21.05.2020

Türk taraftarlarının fazlalığıyla bilinen ve İran Ligi'nde mücadele eden Traktör Sazi takımının CEO'su Sohrabi, corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen liglerin Play Station'da bitirilmesini önerdi.

İran'ın taraftarlarıyla ünlü kulüplerinden Traktör Sazi'nin yöneticisi Sohrabi, liglerin tamamlanması konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı. Sohrabi yaptığı açıklamada, "Ligdeki takımlardan birer temsilci gönderilsin ve Play Station'da oynayarak ligi bitirelim" dedi.

Liglerin başlamasının kulüpler ve açısından olumsuz olacağını dile getiren Sohrabi, "Bugünlerde maçlar seyircisiz oynanırsa heyecanı olmayacak. Buna ek olarak kulüpler ve milli takımlar sağlık koşullarının tam anlamıyla güvenceye alınmadığı bu ortamda zarar görecek" şeklinde konuştu.

Dev organizasyon iptal edildi! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Dev organizasyon iptal edildi! Dev organizasyon iptal edildi!
Müthiş iddia! Arda ve Ibrahimovic takım arkadaşı mı oluyor? Müthiş iddia! Arda ve Ibrahimovic takım arkadaşı mı oluyor?
Real Madrid’in Neymar rüyası Real Madrid’in Neymar rüyası
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör