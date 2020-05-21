"Ligleri Play Station'da oynayarak bitirelim"

Türk taraftarlarının fazlalığıyla bilinen ve İran Ligi'nde mücadele eden Traktör Sazi takımının CEO'su Sohrabi, corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen liglerin Play Station'da bitirilmesini önerdi.

İran'ın taraftarlarıyla ünlü kulüplerinden Traktör Sazi'nin yöneticisi Sohrabi, liglerin tamamlanması konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı. Sohrabi yaptığı açıklamada, "Ligdeki takımlardan birer temsilci gönderilsin ve Play Station'da oynayarak ligi bitirelim" dedi.

Liglerin başlamasının kulüpler ve milli takım açısından olumsuz olacağını dile getiren Sohrabi, "Bugünlerde maçlar seyircisiz oynanırsa heyecanı olmayacak. Buna ek olarak kulüpler ve milli takımlar sağlık koşullarının tam anlamıyla güvenceye alınmadığı bu ortamda zarar görecek" şeklinde konuştu.

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