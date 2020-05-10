10 Mayıs 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Ibrahimovic'in Adana kebap keyfi

Ibrahimovic'in Adana kebap keyfi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.05.2020

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden 'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic, ülkesi 'in başkenti 'da bulunan bir restoranında iftar açan Müslüman futbolcular ve 'e eşlik ederek kebap yedi.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada 'te bulunan 'ın yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, 'nin oruç tutan futbolcuları ve ile iftarda bir araya geldi. 'de bir restoranına giden 3 oyuncu, Türk yemeklerinin tadına baktı.

Yemekte kebap ve ayran tercih eden Ibrahimovic, ardından çay içmeyi ihmal etmedi.

İsveçli yıldız, geçtiğimiz sene Allsvenskan kulüplerinden Hammarby'nin hisselerinin yarısını satın almıştı.



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