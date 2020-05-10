Ibrahimovic'in Adana kebap keyfi

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Milan'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic, ülkesi İsveç'in başkenti Stockholm'da bulunan bir Türk restoranında iftar açan Müslüman futbolcular Abdul Khalili ve Muammer Tankovic'e eşlik ederek Adana kebap yedi.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada İsveç'te bulunan Milan'ın yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, Hammarby'nin oruç tutan futbolcuları Abdul Khalili ve Muammer Tankovic ile iftarda bir araya geldi. Stockholm'de bir Türk restoranına giden 3 oyuncu, Türk yemeklerinin tadına baktı.

Yemekte Adana kebap ve ayran tercih eden Ibrahimovic, ardından çay içmeyi ihmal etmedi.

İsveçli yıldız, geçtiğimiz sene Allsvenskan kulüplerinden Hammarby'nin hisselerinin yarısını satın almıştı.









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