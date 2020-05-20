20 Mayıs 2020, Çarşamba
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2020 MLS All-Star yeni tip corona virüsü (Covid-19) yüzünden iptal edildi
Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) forma giyen en iyi oyuncuların, uluslararası takıma karşı forma giydiği All-Star maçı yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını yüzünden iptal edildi.
MLS'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, bu yıl Meksika Birinci Futbol Ligi'nde (Liga MX) forma giyen en iyi oyuncularla Los Angeles'ta karşılaşacakları 2020 MLS All-Star maçının iptal edildiği duyuruldu.
İptal kararının 12 Mart'ta askıya alınan MLS'nin devam edebilmesi için daha fazla uygun zamanın açılması olduğu belirtildi.
All-Star maçının yanı sıra, yine MLS ile Liga MX ekipleri arasında yapılan Kuzey & Orta Amerika Lig Kupası (Leagues Cup) ve Campeones Kupası'nın da iptal edildiği bildirildi.
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