20 Mayıs 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

2020 MLS All-Star yeni tip corona virüsü (Covid-19) yüzünden iptal edildi

Dev organizasyon iptal edildi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.05.2020

Amerikan 'nde () forma giyen en iyi oyuncuların, uluslararası takıma karşı forma giydiği All-Star maçı yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını yüzünden iptal edildi.

'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, bu yıl Meksika 'nde (Liga MX) forma giyen en iyi oyuncularla 'ta karşılaşacakları 2020 MLS All-Star maçının iptal edildiği duyuruldu.

İptal kararının 12 Mart'ta askıya alınan MLS'nin devam edebilmesi için daha fazla uygun zamanın açılması olduğu belirtildi.

All-Star maçının yanı sıra, yine MLS ile Liga MX ekipleri arasında yapılan Kuzey & Orta Amerika Lig Kupası (Leagues Cup) ve Campeones Kupası'nın da iptal edildiği bildirildi.

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