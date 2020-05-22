22 Mayıs 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Real’in büyük düşü Neymar

Real’in büyük düşü Neymar
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.05.2020

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu 'ın uzun yıllar menajerliğini yapan Wagner Ribeiro, Başkanı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Neymar'ın gelecek sezon PSG'de olacağını belirten Ribeiro, Perez'in kendisine sambacıyı transfer etmenin en büyük hayali olduğunu söylediğini iddia etti.

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu 'ın uzun yıllar menajerliğini yapan Wagner Ribeiro, Başkanı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Neymar'ın gelecek sezon PSG'de olacağını belirten Ribeiro, Perez'in kendisine sambacıyı transfer etmenin en büyük hayali olduğunu söylediğini iddia etti. Ribeiro, "Perez ile Neymar'ın transferi için Madrid'de defalarca görüştüm. Geçen sene mayıs ayında kendisiyle bana Neymar'ı transfer etmenin en büyük düşü olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.
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