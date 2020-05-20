20 Mayıs 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig ekibinde şok! 3 kişide corona virüsü...

Premier Lig ekibinde şok! 3 kişide corona virüsü...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.05.2020

İngiltere ekiplerinden Watford'da 3 kişide yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı. 3 kişinin 2'si kulüp personeli, 1'i ise futbolcu...

İngiliz ekibi Watford, kulübün resmi internet sitesinden yapılan korona virüs test sonuçlarını açıkladı. Buna göre 3 kişinin testinin pozitif olduğu duyuruldu. 3 kişiden 1'inin futbolcu, 2'sinin de personel olduğunu belirtildi.

Test sonucu pozitif çıkan kişilerin 7 gün boyunca karantinada kalacağı ve sonrasında tekrar test yaptıracakları ifade edildi.

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