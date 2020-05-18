Premier Lig kulüpleri antrenmanlara başlıyor!

Son dakika gelen bilgilere göre; Yeni tip corona virüsü (Covid-19) saldını nedeniyle ertelenen İngiltere Premier Lig'de kulüpler, oybirliği ile yarından itibaren antrenmanlara başlama kararı aldı.

Premier Lig'de ışık göründü... Dünyanın en önemli ve heyecan verici ligleri arasında gösterilen Premier Lig'in geri dönüşü için ilk adım atıldı.

Premier Lig'in resmi hesabından yapılan açıklamada, kulüplerin, oy birliği ile geri dönüş için ilk adımı attığı ifade edildi. Buna göre 19 Mayıs Salı günü, takımların küçük gruplar halinde çalışmalarına başlamaları için karar alındığı duyuruldu.

1. ADIM SOSYAL MESAFE

Antrenmanlarda 1. öncelik sosyal mesafeye verilecek. İlk etapta ortak çalışmalara izin verilmeyecek. Bu karar; Futbolcular, menajerler, Premier Lig kulüp doktorları, bağımsız uzmanlar ve hükumet ile istişare edilerek alındı.

En yüksek derecede tıbbi kontroller alınacak ve tüm paydaşların en güvenli ortamda çalışmalarını yapması sağlanılacak.

TOPLANTILAR DEVAM EDECEK

Takım çalışması için uzmanlar, oyuncuları, menajerler ve Premier Lig yönetim kurulu, toplantılarına devam edecek.

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