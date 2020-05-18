Premier Lig kulüpleri antrenmanlara başlıyor!
Son dakika gelen bilgilere göre; Yeni tip corona virüsü (Covid-19) saldını nedeniyle ertelenen İngiltere Premier Lig'de kulüpler, oybirliği ile yarından itibaren antrenmanlara başlama kararı aldı.
Premier Lig'de ışık göründü... Dünyanın en önemli ve heyecan verici ligleri arasında gösterilen Premier Lig'in geri dönüşü için ilk adım atıldı.
Premier Lig'in resmi hesabından yapılan açıklamada, kulüplerin, oy birliği ile geri dönüş için ilk adımı attığı ifade edildi. Buna göre 19 Mayıs Salı günü, takımların küçük gruplar halinde çalışmalarına başlamaları için karar alındığı duyuruldu.
1. ADIM SOSYAL MESAFE
Antrenmanlarda 1. öncelik sosyal mesafeye verilecek. İlk etapta ortak çalışmalara izin verilmeyecek. Bu karar; Futbolcular, menajerler, Premier Lig kulüp doktorları, bağımsız uzmanlar ve hükumet ile istişare edilerek alındı.
En yüksek derecede tıbbi kontroller alınacak ve tüm paydaşların en güvenli ortamda çalışmalarını yapması sağlanılacak.
TOPLANTILAR DEVAM EDECEK
Takım çalışması için uzmanlar, oyuncuları, menajerler ve Premier Lig yönetim kurulu, toplantılarına devam edecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı