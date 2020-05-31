Paderborn 1-6 Borussia Dortmund | MAÇ SONUCU l ÖZET İZLE
Almanya Bundesliga 29. hafta mücadelesinde Paderborn deplasmanına çıkan B. Dortmund ikinci yarı bulduğu gollerle rakibini 6-1'lik skorla mağlup etti.
Bundesliga'da 29. hafta heyecanı bugün oynanan 2 maçla devam etti. Günün dikkat çeken mücadelesinde lider Bayern Münih'i takibini sürdüren Borussia Dortmund, son sırada yer alan Paderborn'a konuk oldu.
Sarı-siyahlılar tüm gollerin ikinci yarıda atıldığı maçta rakibini 6-1'lik skorla ezip geçti. Dortmund'a galibiyeti getiren goller 54'te Hazard, 57, 74 ve 90'da Sancho, 85'te Hakimi ve 89'da Schmelzer'den geldi.
Favre'nin öğrencileri bu sonuçla puanını 60'a yükselterek, 67 puanlı lider Bayern Münih'i takibini sürdürdü. 19 puanda kalan son sıradaki Paderborn'un ligdeki galibiyet hasreti 10 maça yükseldi.
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