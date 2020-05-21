21 Mayıs 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid’in Neymar rüyası

Real Madrid’in Neymar rüyası
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.05.2020

, 222 milyon euro bedelle transfer olduğu PSG ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Neymar'dan vazgeçmiyor.

Fransa'da mutsuz olduğu iddia edilen Sambacı için menajerlerinden Wagner Ribeiro konuştu. Başkanı Perez'in geçtiğimiz sezondan bu yana hedefinin Neymar olduğunu belirten Ribeiro, "Geçtiğimiz yıl mayıs ayında bana, Neymar'ı Real Madrid'e getirmenin onun için bir rüya olduğunu söylemişti" ifadelerini kullandı. Neymar, bu sezon 22 maçta 18 gol attı, 8 asist yaptı.

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