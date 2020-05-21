Real Madrid’in Neymar rüyası

Real Madrid, 222 milyon euro bedelle transfer olduğu PSG ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Neymar'dan vazgeçmiyor.

Fransa'da mutsuz olduğu iddia edilen Sambacı için menajerlerinden Wagner Ribeiro konuştu. Real Madrid Başkanı Perez'in geçtiğimiz sezondan bu yana hedefinin Neymar olduğunu belirten Ribeiro, "Geçtiğimiz yıl mayıs ayında bana, Neymar'ı Real Madrid'e getirmenin onun için bir rüya olduğunu söylemişti" ifadelerini kullandı. Neymar, bu sezon 22 maçta 18 gol attı, 8 asist yaptı.

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