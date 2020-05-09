09 Mayıs 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Milan Başkanı Paolo Scaroni açıkladı! "Corona virüslü oyuncularımız var"

Kulüp başkanı açıkladı! Corona...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.05.2020

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın başkanı , flaş bir açıklamada bulundu. Scaroni, takımda bazı oyuncuların corona virüsüne yakalandığını söyledi fakat Milan kulübünün konuyla ilgili resmi açıklama yapmaması dikkatlerden kaçmadı.

Futbolda corona virüsü vakaları son dönemlerde artmaya başladı. Sampdoria ve Fiorentina'nın ardından Milan'dan da corona virüsü haberi geldi. Kulüp başkanı 'nin İtalyan basınına verdiği röportaja ve Fotomaç'ın derlediği habere göre; takımda bazı oyuncuların corona virüsüne yakalandığını duyurdu. Milano ekibinden bu konuyla ilgili resmi açıklama gelmemesi dikkat çekerken, başkan Scaroni antrenman tesislerinin açık olduğu da sözlerine ekledi.

"Corona virüsü bulaşan oyuncularımız iyileşiyor" diyen Scaroni, "Maldini ve oğlu da iyi durumda. Antrenman tesislerimiz açık. Zaten sosyal mesafeyi koruyarak bir süredir idman yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Corona virüsüne rağmen maçların başlaması gerektiğini savunan Paolo Scaroni, "Bu virüsle yaşamaya alışmak zorundayız. Enfeksiyon kalmayana kadar hareket etmemek mümkün değil" diyerek sözlerini noktaladı.

Serie A ile ilgili flaş gelişme! haberin devamı

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