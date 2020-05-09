09 Mayıs 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

CONMEBOL'dan IFAB'ın kararına itiraz! 5 oyuncu değişikliği...

CONMEBOL'dan IFAB'ın kararına itiraz!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 Giriş Tarihi: 09.05.2020

'nın 5 oyuncu değişikliği hakkı verme kararı IFAB tarafından kabul görmüş ve takımlar 'a kadar 5 oyuncu değiştirme hakkına sahip olmuştu. Konuyla alakalı Konfederasyonu (), bu karara itiraz etti.

, yaptığı açıklama ile corona virüsü sonrası oyuncu sağlığını korumak için takımlara 2020'ye kadar maçlarda 5 oyuncu değişikliği hakkı tanımıştı.

Fotomaç'ın derlediği habere göre; Bu kadar Konfederasyonu () tarafından olumlu karşılanmadı. Federasyon sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "FIFA'nın bize danışmadan böyle bir karar almasını şaşkınlıkla karşıladı" ifadelerini kullandı.

CONMEBOL Başkanı Alejandro Dominguez ayrıca, "Düzenlemenin, Güney Amerika futbolu için olası sonuçlarını değerlendirmek ve yürütme konseyine bilgi vermek üzere bir uzman heyet topluyoruz" dedi.

Futbolda devrim gibi karar! IFAB resmen onayladı haberin devamı

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