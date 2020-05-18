18 Mayıs 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika: İskoçya Ligi tescil edildi ve şampiyon Celtic oldu!

Lig resmen tescil edildi! Şampiyon...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 Giriş Tarihi: 18.05.2020

Son dakika gelişmesi... Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerden resmen tescil edildi ve şampiyon ilan edildi. Ligin son sırasında bulunan Hearts ise küme düşürüldü.

Corona virüsü nedeniyle durdurulan , tescil edildi. Bu kararın ardından , üst üste 9. kez şampiyonluğunu ilan ederken köklü kulüplerden Hearts ise küme düştü.

Karar, 12 kulübün ligin tamamlanmasının mümkün olmadığını bildirmesinin ardından yapılan görüşmeler neticesinde verildi. Öte yandan sıralama belirlenirken oynanan maçlardan toplanan puanların ortalaması alındı. Ligin 13 Mart'ta durdurulduğu durumundaki puan tablosunda tek değişiklik St Johnstone'un 6. sıraya geçmesi oldu.

O lig resmen tescil edildi! İşte şampiyon haberin devamı

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