Son dakika: İskoçya Ligi tescil edildi ve şampiyon Celtic oldu!

Son dakika gelişmesi... Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerden İskoçya Ligi resmen tescil edildi ve Celtic şampiyon ilan edildi. Ligin son sırasında bulunan Hearts ise küme düşürüldü.

Corona virüsü nedeniyle durdurulan İskoçya Ligi, tescil edildi. Bu kararın ardından Celtic, üst üste 9. kez şampiyonluğunu ilan ederken köklü kulüplerden Hearts ise küme düştü.

Karar, 12 kulübün ligin tamamlanmasının mümkün olmadığını bildirmesinin ardından yapılan görüşmeler neticesinde verildi. Öte yandan sıralama belirlenirken oynanan maçlardan toplanan puanların ortalaması alındı. Ligin 13 Mart'ta durdurulduğu durumundaki puan tablosunda tek değişiklik St Johnstone'un 6. sıraya geçmesi oldu.

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