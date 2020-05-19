19 Mayıs 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Troy Deeney bu sözlerle idmanı reddetti! "Ailem paradan daha önemli"

Ailem paradan daha önemli
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.05.2020

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında İngiltere , ertelenmişti. Premier Lig ekipleri oybirliğiyle aldığı kararda antrenmanlara başlayacağını açıklamıştı. Bu gelişme sonrası Watford'un futbolcusu antrenmanlara çıkmayacağını açıkladı.

oyuncusu , 'tan Danny Rose ve Watford'dan de dahil olmak üzere bazı oyuncular geri dönme konusunda endişelerini dile getirdi. Kulüpler antrenmanlara başlama adına yeşil ışık yakarken, Troy Deeney bu karara tepki gösterdi.

5 aylık oğlunun nefes almakta problem yaşadığını belirten Deeney, "Bu hafta antrenmanlara başlayacağımız söylendi. Ben antrenmanlara katılmayacağımı kulübe ilettim. Bir kişini bile corona virüsü taşıması benim o virüsü eve götürmeme yeterli olacak. Oğlumu tehlikeye atmayacağım. Benden bunu isteyemezler" dedi.

Premier Lig kulüpleri antrenmanlara başlıyor!

Alınan tedbirler konusunda antrenman sonrası tesislerde kıyafetlerini değiştiremeyeceklerini belirten 31 yaşındaki futbolcu, "Aynı kirli kıyafetlerle eve gideceğiz. Oğlumun ve eşimin olduğu eve belki de virüs bulaşmış olan kıyafetlerle gireceğim. Ailemi korumak, kazanacağım paradan daha önemli" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de Covid-19 salgını nedeniyle liglere 13 Mart'ta ara verilmişti. Ülkede futbol sezonunun devam edip etmeyeceği konusunda karar verilmesi beklenirken, oyuncular bireysel antrenmanlara başlamıştı.

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