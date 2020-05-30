Schalke 04 0-1 Werder Bremen | MAÇ SONUCU
Bundesliga'nın 29. haftasında Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke 04 evinde Werder Bremen'e 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 32. dakikada Bittencourt kaydetti.
Bundesliga'nın 29. haftasında Schalke 04 sahasında Werder Bremen ile karşı karşıya geldi.
Veltins Arena'da oynanan karşılaşmayı Werder Bremen 1-0 kazandı. Konuk ekibin tek golünü 32. dakikada Bittencourt kaydetti.
Bu sonuçla Bundesliga'daki son 11 maçını da kazanamayan Schalke 37 puanda kalırken, Werder Bremen ise puanını 25'e yükseltti.
SCHALKE 04-WERDER BREMEN İLK 11'LER
Schalke 04: Nübel, McKennie, Miranda, Ozan Kabak, Gregoritsch, Matondo, Caligiuri, Kenny, Todibo, Sane, Schöpf.
Werder Bremen: Pavlenka, Vogt, Rashica, Bittencourt, Langkamp, Moisander, Sargent, Selassie, Klaassen, Friedl, Eggestein.
GALİBİYET HASRETİ 11 MAÇA ÇIKTI!
Bu sonuçla Schalke'nin galibiyet hasreti 11 maça çıktı ve 3 puan özlemi devam etti. Konuk ekip Werder Bremen bu galibiyetle puanını 25'e yükseltirken, Schalke ise 37 puanda kaldı.
Bu mücadelenin yanı sıra aynı saatte başlayan mücadelelerde Mainz 05-Hoffenheim, Wolfsburg-E.Frankfurt, Hertha Berlin-Augsburg ekipleri de karşı karşıya geldi.
İŞTE ALMANYA BUNDESLIGA'DA GÜNÜN DİĞER MAÇ SONUÇLARI
MAINZ 05 0-1 HOFFENHEIM
WOLFSBURG 1-2 E.FRANKFURT
HERTHA BERLIN 2-0 AUGSBURG
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