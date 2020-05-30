Schalke 04 0-1 Werder Bremen | MAÇ SONUCU

Bundesliga'nın 29. haftasında Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke 04 evinde Werder Bremen'e 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 32. dakikada Bittencourt kaydetti.

Bundesliga'nın 29. haftasında Schalke 04 sahasında Werder Bremen ile karşı karşıya geldi.

Veltins Arena'da oynanan karşılaşmayı Werder Bremen 1-0 kazandı. Konuk ekibin tek golünü 32. dakikada Bittencourt kaydetti.

Bu sonuçla Bundesliga'daki son 11 maçını da kazanamayan Schalke 37 puanda kalırken, Werder Bremen ise puanını 25'e yükseltti.

SCHALKE 04-WERDER BREMEN İLK 11'LER

Schalke 04: Nübel, McKennie, Miranda, Ozan Kabak, Gregoritsch, Matondo, Caligiuri, Kenny, Todibo, Sane, Schöpf.

Werder Bremen: Pavlenka, Vogt, Rashica, Bittencourt, Langkamp, Moisander, Sargent, Selassie, Klaassen, Friedl, Eggestein.

GALİBİYET HASRETİ 11 MAÇA ÇIKTI!



Bu sonuçla Schalke'nin galibiyet hasreti 11 maça çıktı ve 3 puan özlemi devam etti. Konuk ekip Werder Bremen bu galibiyetle puanını 25'e yükseltirken, Schalke ise 37 puanda kaldı.

Bu mücadelenin yanı sıra aynı saatte başlayan mücadelelerde Mainz 05-Hoffenheim, Wolfsburg-E.Frankfurt, Hertha Berlin-Augsburg ekipleri de karşı karşıya geldi.



İŞTE ALMANYA BUNDESLIGA'DA GÜNÜN DİĞER MAÇ SONUÇLARI

MAINZ 05 0-1 HOFFENHEIM

WOLFSBURG 1-2 E.FRANKFURT

HERTHA BERLIN 2-0 AUGSBURG

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