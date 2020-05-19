19 Mayıs 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal'in Fransız yıldızı Alexandre Lacazette uyuşturucu içerken görüntülendi!

Arsenalli yıldızdan flaş hareket! Uyuşturucu...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.05.2020

İngiltere ekiplerinden 'de forma giyen , içerken görüntülendi. Daha önce de birçok Arsenalli futbolcunun benzer görüntüleri ortaya çıkmıştı.

'de forma giyen 29 yaşındaki Fransız golcü Alexandre Lacazatte'in "Nitroz Oksit" isimli kullanırken çekilen yeni görüntüleri İngiliz medyasında yayınlandı. Görüntüler Ada'yı ayağa kaldırdı. Daha önce Arsenalli futbolcular Kolasinac, Guendouzi ve Aubameyang ile benzer görüntüleri basına sızmıştı.

Premier Lig kulüplerinden flaş karar! haberin devamı

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