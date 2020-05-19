Arsenal'in Fransız yıldızı Alexandre Lacazette uyuşturucu içerken görüntülendi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Alexandre Lacazette, uyuşturucu içerken görüntülendi. Daha önce de birçok Arsenalli futbolcunun benzer görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Arsenal'de forma giyen 29 yaşındaki Fransız golcü Alexandre Lacazatte'in "Nitroz Oksit" isimli uyuşturucu kullanırken çekilen yeni görüntüleri İngiliz medyasında yayınlandı. Görüntüler Ada'yı ayağa kaldırdı. Daha önce Arsenalli futbolcular Kolasinac, Guendouzi ve Aubameyang ile benzer görüntüleri basına sızmıştı.

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