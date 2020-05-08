Sampdoria'da 3 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı
Yeni tip corona virüsünün (Covid-19) en çok etkilediği ülkelerden olan İtalya'da, takımlarda birçok sporcularda corona virüsü testi pozitif çıkmıştı. Son olarak Serie A ekiplerinden Sampdoria, 3 futbolcusunda daha corona virüsü tespit edildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Covid-19 testine tabi tutulan 3 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Daha önceden testi negatif çıkan bir oyuncunun yeni testinin pozitif olduğu ifade edildi.
Açıklamada, testleri pozitif çıkan futbolcularda herhangi bir belirti görülmediği ve oyuncuların karantinaya alınarak, ilgili protokoller doğrultusunda durumlarının gözlendiği kaydedildi.
Covid-19 salgınının İtalya'daki ilk döneminde, Sampdoria'da Manolo Gabbiadini, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby, Jakub Jankto, Fabio Depaoli ve Bartosz Bereszynski'nin testleri pozitif çıkmış, daha sonra bütün oyuncular iyileşmişti.
Serie A'nın yeniden başlamasına yönelik tartışmaların hız kazandığı son günlerde, kulüpler oyuncularını antrenmanlara başlatmadan önce Kovid-19 testinden geçirmeye başladı. Yapılan testler neticesinde bazı futbolcularda yeni corona virüsü vakalarına rastlandığı haberleri geliyor.
Serie A takımlarında dünden bu yana, Torino'da bir oyuncu, Fiorentina'da 3 oyuncu, 3 kulüp çalışanı olmak üzere toplam 7 kişi yeni Covid-19 vakaları olarak kaydedilmişti. Sampdoria, yeni vakaların görüldüğü üçüncü ekip oldu.
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