Premier Lig'de corona virüsü şoku!

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını futbolu da etkilerken, pandemi nedeniyle ertelenen liglerden olan İngiltere Premier Lig'de 6 kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Premier Lig yönetimi, sezonun ne olacağı ile ilgili karar vermeden önce, 20 kulüpten toplan 748 kişiye Covid-19 testi yapıldı. Oyuncular, teknik heyetin ve çalışanlara yapılan testler sonucu 6 kişide corona virüsü tespit edildi.

Testi pozitif çıkan 6 kişinin 7 gün boyunca karantinada olacağı belirtildi.

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