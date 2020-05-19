19 Mayıs 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Cristiano Ronaldo geri döndü! 72 gün sonra...

Ronaldo geri döndü! 72 gün sonra...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.05.2020

Serie A ekiplerinden 'ta kariyerini sürdüren dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronoaldo, kulüp tesislerine 72 gün sonra geri döndü.

Ligin yeniden ne zaman başlayacağı netleşmezken, takımların lig başlayacakmış gibi hazırlıkları sürüyor.

'un Portekizli yıldızı Ronaldo da 72 gün sonra bu sabah, kulübün Continassa'daki tesislerine girişi sırasında görüntülendi.

Corriere dello Sport'un haberinde, yıldız futbolcunun bugün idmanlara başlamadan önce fiziki bazı testlerden geçeceği belirtildi. , 'da Covid-19 salgını yayılmadan önce gittiği memleketi Portekiz'in Madeira adasından 5 Mayıs'ta Torino kentine gelmişti.

Serie A takımları, başbakanlık kararnamesiyle dünden itibaren toplu antrenmanlara başlarken, Juventus da teknik direktör Maurizio Sarri yönetiminde ilk çalışmasını yapmıştı.

Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler dolayısıyla 9 Mart'tan beri maçların oynanmadığı Serie A'da ligin yeniden ne zaman başlayacağı halen netlik kazanmış değil. Son olarak, İtalya Futbol Federasyonu, dün yaptığı açıklamayla Serie A'nın 14 Haziran'dan önce başlamayacağını bildirmişti.

Antrenmanlara çıkamadılar! Sebebi ise... haberin devamı



Kaynak: AA
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