Cristiano Ronaldo geri döndü! 72 gün sonra...
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta kariyerini sürdüren dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronoaldo, kulüp tesislerine 72 gün sonra geri döndü.
Ligin yeniden ne zaman başlayacağı netleşmezken, takımların lig başlayacakmış gibi hazırlıkları sürüyor.
Juventus'un Portekizli yıldızı Ronaldo da 72 gün sonra bu sabah, kulübün Continassa'daki tesislerine girişi sırasında görüntülendi.
Corriere dello Sport'un haberinde, yıldız futbolcunun bugün idmanlara başlamadan önce fiziki bazı testlerden geçeceği belirtildi. Cristiano Ronaldo, İtalya'da Covid-19 salgını yayılmadan önce gittiği memleketi Portekiz'in Madeira adasından 5 Mayıs'ta Torino kentine gelmişti.
Serie A takımları, başbakanlık kararnamesiyle dünden itibaren toplu antrenmanlara başlarken, Juventus da teknik direktör Maurizio Sarri yönetiminde ilk çalışmasını yapmıştı.
Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler dolayısıyla 9 Mart'tan beri maçların oynanmadığı Serie A'da ligin yeniden ne zaman başlayacağı halen netlik kazanmış değil. Son olarak, İtalya Futbol Federasyonu, dün yaptığı açıklamayla Serie A'nın 14 Haziran'dan önce başlamayacağını bildirmişti.
Kaynak: AA
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