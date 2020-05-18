UEFA'dan toplantı tarihinde değişiklik! Ertelendi...

UEFA Başkanı Alexander Ceferin flaş açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda, "Gerekli sağlıklı koşullar sağlandığında, seyircisiz ortamda maçlar yakında geri dönebilir. Ancak kararı verecek olan devlet yetkilileri." diyen Ceferin, bu kez Almanya'nın lige başlama kararıyla ilgili konuştu. İşte o açıklama...