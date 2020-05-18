18 Mayıs 2020, Pazartesi
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UEFA'dan toplantı tarihinde değişiklik! Ertelendi...
UEFA'da son dakika gelişmesi... 27 Mayıs'ta yapılması planlanan UEFA toplantısının 17 Haziran'a ertelendiği açıklandı.
UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "27 Mayıs'taki yönetim kurulu toplantısı, gelecek yıl düzenlenecek EURO 2020 için önerilen az sayıda mekanla ilgili kalan açık noktaların varlığı nedeniyle 17 Haziran'a ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.
EURO 2020, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihine ertelenmişti.
UEFA'nın, 12 farklı ülkede düzenlenecek olan şampiyona için belirlenen ev sahibi şehirleri değiştirmeyi planlamadığı belirtilmişti.
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