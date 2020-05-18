Bundesliga: Werder Bremen 1-4 Bayer Leverkusen | MAÇ SONUCU
Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen ve 2 ay sonra yeniden start alan Almanya Ligi Bundesliga'nın 26. haftasının kapanış maçında Bayer Leverkusen, deplasmanda Werder Bremen'i 4-1 mağlup etti. Konuk takıma galibiyeti getiren goller 20 ve 33'te Kai Havertz, 61'de Mitchell Weiser ve 78'e Türk asıllı Alman yıldız Kerem Demirbay'dan geldi. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 30. dakikada Theodor Gebre-Selassie kaydetti.
Corona virüsü arasının ardından Avrupa'da maçların başladığı ilk majör lig olan Almanya Bundesliga'da 26. hafta heyecanı Werder Bremen-Bayer Leverkusen mücadelesiyle son buldu. Konuk ekip Leverkusen, rakibi karşısında 3-1'lik skola galibiyete uzandı.
Konuk ekibe üç puanı getiren golleri 20 ve 33'te Kai Havertz, 61'de Mitchell Weiser ve 78'e Türk asıllı Alman yıldız Kerem Demirbay kaydetti. Ev sahibinin tek sayısı 30'da Theodor Gebre-Selassie'den geldi.
SON 10 MAÇTA 8. GALİBİYET
Ligde oynadığı son 10 maçta 8. galibiyetini alan Leverkusen bu sonuçla puanını 50'ye yükseltirken, 4. sıradaki Leipzig'le arasındaki farkı 1'e indirdi ve Şampiyonlar Ligi için iddiasını sürdürdü.
Haftayı 18 puanla 17. sırada kapatan ve kümede kalma umutları azalan Werder Bremen'in ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıktı.
Bu arada ev sahibi Werder Bremen'de maça yedek kulübesinde başlayan Nuri Şahin forma şansı bulamadı.
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