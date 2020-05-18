18 Mayıs 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga: Werder Bremen 1-4 Bayer Leverkusen | MAÇ SONUCU

Leverkusen deplasmanda farka koştu
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 Giriş Tarihi: 18.05.2020

Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen ve 2 ay sonra yeniden start alan Bundesliga'nın 26. haftasının kapanış maçında , deplasmanda 'i 4-1 mağlup etti. Konuk takıma galibiyeti getiren goller 20 ve 33'te , 61'de ve 78'e Türk asıllı Alman yıldız 'dan geldi. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 30. dakikada Theodor Gebre-Selassie kaydetti.

Corona virüsü arasının ardından Avrupa'da maçların başladığı ilk majör lig olan 'da 26. hafta heyecanı - mücadelesiyle son buldu. Konuk ekip Leverkusen, rakibi karşısında 3-1'lik skola galibiyete uzandı.

Konuk ekibe üç puanı getiren golleri 20 ve 33'te , 61'de ve 78'e Türk asıllı Alman yıldız kaydetti. Ev sahibinin tek sayısı 30'da Theodor Gebre-Selassie'den geldi.

SON 10 MAÇTA 8. GALİBİYET

Ligde oynadığı son 10 maçta 8. galibiyetini alan Leverkusen bu sonuçla puanını 50'ye yükseltirken, 4. sıradaki Leipzig'le arasındaki farkı 1'e indirdi ve Şampiyonlar Ligi için iddiasını sürdürdü.

Haftayı 18 puanla 17. sırada kapatan ve kümede kalma umutları azalan Werder Bremen'in ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Bu arada ev sahibi Werder Bremen'de maça yedek kulübesinde başlayan forma şansı bulamadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
İtalya Ligi ile ilgili flaş karar! Resmen açıklandı İtalya Ligi ile ilgili flaş karar! Resmen açıklandı
UEFA'dan toplantı tarihinde değişiklik! UEFA'dan toplantı tarihinde değişiklik!
Premier Lig kulüplerinden flaş karar! Premier Lig kulüplerinden flaş karar!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör