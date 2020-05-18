Son dakika: İtalya Ligi 14 Haziran'a kadar başlamayacak

İtalya Futbol Federasyonu, en az 14 Haziran'a dek ülkedeki tüm sportif faaliyetlerin durdurulduğunu ve liglerin bu tarihe dek oynanmayacağını açıkladı.

Corona virüsü salgınının Avrupa'da en çok görüldüğü ülkelerden biri olan İtalya'da futbolun geleceği merak edilirken, konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

İtalya Futbol Federasyonu, en az 14 Haziran'a dek ülkedeki tüm sportif faaliyetlerin durdurulduğunu ve liglerin bu tarihe kadar oynanmayacağını açıkladı.

İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Giovanni Malago, geçtiğimiz günlerde Serie A'nın 13 Haziran'da başlama ihtimalinin %99 olduğunu söylemişti.

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