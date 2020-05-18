18 Mayıs 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika: İtalya Ligi 14 Haziran'a kadar başlamayacak

İtalya Ligi ile ilgili flaş karar! Resmen açıklandı
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 Giriş Tarihi: 18.05.2020

Federasyonu, en az 'a dek ülkedeki tüm sportif faaliyetlerin durdurulduğunu ve liglerin bu tarihe dek oynanmayacağını açıkladı.

Corona virüsü salgınının Avrupa'da en çok görüldüğü ülkelerden biri olan 'da futbolun geleceği merak edilirken, konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

İtalya Federasyonu, en az 'a dek ülkedeki tüm sportif faaliyetlerin durdurulduğunu ve liglerin bu tarihe kadar oynanmayacağını açıkladı.

İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Giovanni Malago, geçtiğimiz günlerde Serie A'nın 13 'da başlama ihtimalinin %99 olduğunu söylemişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
W. Bremen - B. Leverkusen | CANLI W. Bremen - B. Leverkusen | CANLI
UEFA'dan toplantı tarihinde değişiklik! UEFA'dan toplantı tarihinde değişiklik!
Premier Lig kulüplerinden flaş karar! Premier Lig kulüplerinden flaş karar!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör