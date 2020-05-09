09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Merih Demiral'a Fransız devi talip oldu! 210 milyon...
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta kariyerini sürdüren milli yıldızımız Merih Demiral'a Fransız devi talip oldu. Genç stoperin ne karar vereceği merak konusu olurken, milli stoperimizin değeri dudak uçuklattı. İşte detaylar...
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