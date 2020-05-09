09 Mayıs 2020, Cumartesi

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Merih Demiral'a Fransız devi talip oldu! 210 milyon...

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta kariyerini sürdüren milli yıldızımız Merih Demiral'a Fransız devi talip oldu. Genç stoperin ne karar vereceği merak konusu olurken, milli stoperimizin değeri dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.05.2020 15:43 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 15:49
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Merih Demiral'a Fransız devi talip oldu! 210 milyon...

İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın talipleri günden güne artıyor.

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Merih Demiral'a Fransız devi talip oldu! 210 milyon...

Sezon içerisinde yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir süredir sahalardan uzan kalan genç oyuncu için gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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Merih Demiral'a Fransız devi talip oldu! 210 milyon...

Fransız basınında çıkan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre; Olympique Lyon'un Merih Demiral'la ilgilendiğini yazıldı. İşte detaylar...

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Merih Demiral'a Fransız devi talip oldu! 210 milyon...

Geçtiğimiz yaz 24 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Joachim Andersen'den memnun kalmayan Lyon, merkezi defans oyuncusu arayışına yöneldi.

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Merih Demiral'a Fransız devi talip oldu! 210 milyon...

Fransız temsilcisinin belirlediği adaylar arasında Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın da bulunduğu ifade ediliyor.

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