27 Mayıs 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Fransa Futbol Federasyonu kararından vazgeçti!

Fransa Futbol Federasyonu kararından vazgeçti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.05.2020

, corona virüsü salgını nedeniyle tescil edilen liglerden olan Ligue 2'nin gelecek sezon 22 takımla oynanması kararından vazgeçerek küme düşmenin uygulanacağı ve yeni sezona 20 takımla devam edileceğini açıkladı.

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ligde küme düşme uygulanacağı ve 2020-2021 sezonuna 20 takımla devam edileceği belirtildi.

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP), geçen hafta Ligue 2'de hiçbir takımın küme düşmeyeceğini ve gelecek sezonun 22 takımla oynanacağını duyurmuştu.

Ülkede yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan futbol ligleri 30 Nisan'da tescil edilmişti.


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