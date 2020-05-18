18 Mayıs 2020, Pazartesi
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İskoç Ligi tescil ediliyor! Celtic 13 puan önde...
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerden biri de İskoç Ligi... İngiliz basınında çıkan haberlere göre İskoç Futbol Federasyonu, bugün yapacağı toplantının ardından ligi tescil ederek şampiyonu belirleyecek.
İskoç Profesyonel Futbol Ligi 2019-20 sezonu, bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısı sonrasında sona erdirilecek.
Yönetim kurulu toplantısı sonrasında, 2019-20 sezonunun şampiyonu Celtic ilan edilmesi bekleniyor.
UEFA, kısa süre önce İskoçya Federasyonu ile yaptığı görüşmede, son kararın alınmasını talep etmişti. Öte yandan Federasyon, mevcut toplantıda Celtic'in şampiyon ilan edileceğini aktarmıştı.
CELTIC 13 PUAN ÖNDE
Son olarak 30. hafta oynanan İskoçya Ligi'nde Celtic, 80 puanla lider durumdaydı. Glasgow Rangers 67 puanla 2., Motherwell 46 puanla 3. sıra bulunuyordu.
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