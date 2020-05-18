18 Mayıs 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

İskoç Ligi tescil ediliyor! Celtic 13 puan önde...

Tescil ediliyor! Şampiyon...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 Giriş Tarihi: 18.05.2020

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerden biri de ... İngiliz basınında çıkan haberlere göre İskoç Federasyonu, bugün yapacağı toplantının ardından ligi tescil ederek şampiyonu belirleyecek.

İskoç Profesyonel Ligi 2019-20 sezonu, bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısı sonrasında sona erdirilecek.

Yönetim kurulu toplantısı sonrasında, 2019-20 sezonunun şampiyonu ilan edilmesi bekleniyor.

, kısa süre önce İskoçya Federasyonu ile yaptığı görüşmede, son kararın alınmasını talep etmişti. Öte yandan Federasyon, mevcut toplantıda Celtic'in ilan edileceğini aktarmıştı.

CELTIC 13 PUAN ÖNDE

Son olarak 30. hafta oynanan İskoçya Ligi'nde Celtic, 80 puanla lider durumdaydı. Glasgow Rangers 67 puanla 2., Motherwell 46 puanla 3. sıra bulunuyordu.

O lig resmen tescil edildi! İşte şampiyon haberin devamı

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