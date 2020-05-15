Belçika Ligi resmen tescil edildi! Club Brugge şampiyon ilan edildi

Corona virüsü salgını nedeniyle tescil edilen Belçika 1. Ligi'nde 15 puan farkla lider olan Club Brugge şampiyon ilan edildi. Lig sonuncusu Waasland-Beveren ise küme düşürüldü.

Belçika'da 2019/20 sezonu şampiyonu belli oldu. Futbol federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle 1. Ligi tescil ederken 15 puan farkla lider olan Club Brugge şampiyon ilan edildi.

Belçika Futbol Federasyonu, lig sonuncusu Waasland-Beveren'in küme düşürüldüğünü açıkladı. Yerine 1. Lig A için Beerschot, OHL veya Westerlo'dan birinin yükseleceği ve kararın daha sonra verileceği duyuruldu.

70 PUANLA LİDER DURUMDAYDI

Mart ayında askıya alınan Belçika Ligi'nde son olarak 29. hafta maçları oynanmıştı. 29 hafta sonunda Club Brugge, 70 puanla lider bulunurken, Gent 55 puanla onu takip ediyordu.

Time to celebrate! 🥳



Schrap alles in je agenda en maak zondag tijd voor de grootste virtuele kampioenenmatch/show! 🤩 #VRBruges pic.twitter.com/v2ViYszysW — Club Brugge KV (@ClubBrugge) May 15, 2020

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