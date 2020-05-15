15 Mayıs 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Belçika Ligi resmen tescil edildi! Club Brugge şampiyon ilan edildi

O lig resmen tescil edildi! İşte şampiyon
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 Giriş Tarihi: 15.05.2020

Corona virüsü salgını nedeniyle tescil edilen 1. Ligi'nde 15 puan farkla lider olan şampiyon ilan edildi. Lig sonuncusu Waasland-Beveren ise küme düşürüldü.

'da 2019/20 sezonu şampiyonu belli oldu. federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle 1. Ligi tescil ederken 15 puan farkla lider olan şampiyon ilan edildi.

Belçika Futbol Federasyonu, lig sonuncusu Waasland-Beveren'in küme düşürüldüğünü açıkladı. Yerine 1. Lig A için Beerschot, OHL veya Westerlo'dan birinin yükseleceği ve kararın daha sonra verileceği duyuruldu.

70 PUANLA LİDER DURUMDAYDI

Mart ayında askıya alınan Belçika Ligi'nde son olarak 29. hafta maçları oynanmıştı. 29 hafta sonunda Club Brugge, 70 puanla lider bulunurken, Gent 55 puanla onu takip ediyordu.

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