18 Mayıs 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea'nin yıldızı Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı!

Chelsea'nin yıldızı gözaltına alındı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.05.2020

İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'de forma giyen ve geçtiğimiz aylarda yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan Callum Hudson-Odoi, eve çağırdığı kadınla kavga ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'de forma giyen 19 yaşındaki forvet oyuncusu Callum Hudson-Odoi, evinde kavga ettiği genç kadının polisi araması üzerine gözaltına alındı.

The Sun'da yer alan habere göre mart ayında corona virüsü testi pozitif çıktığı için evinde karantinada olan genç futbolcu, davet ettiği kadınla tartışma yaşadı. Kadının rahatsızlanarak polisi araması üzerine eve ambulans geldiği ifade edildi. Evde izolasyon kurallarını de ihlal eden Chelsea'li oyuncu için gözaltı kararı verildi.

Oyuncunun, sosyal medya üzerinden tanıştığı iddia edilen kadın ise kendisini iyi hissetmediği için hastaneye götürüldü.

Chelsea'de sevindirici haber! Corona virüsü... haberin devamı

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