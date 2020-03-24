Chelsea'de Hudson-Odoi'den sevindirici haber! Corona virüsü...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Hudson-Odoi'nin corona virüsü testi pozitif çıkmıştı. 19 yaşındaki yıldız adayı, yaptığı açıklamada corona virüsü yendiğini ve kendini yeniden sağlıklı hissetiğini duyurdu. İşte detaylar... Son dakika corona virüsü haberleri...
Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve binlerce insanın ölümüne yol açan corona virüs, futbol camiasını da derinden etkilemişti.
Bir çok sporcu, yapılan testler sonrasında bu virüse yakalandığını açıklarken, Chelsea'de forma giyen 19 yaşındaki İngiliz futbolcu Hudson-Odoi de virüsün kendisine tespit edildiğini açıklamıştı.
MÜJDEYİ VERDİ!
Yaklaşık 2 hafta önce corona virüs olduğunu açıklayan Odoi, müjdeli haberi duyurdu. 19 yaşındaki futbolcu, kendini iyi hissettiğini ve her zamanki haline döndüğünü doğruladı.
Odoi, bu sezon toplamda 27 müsabakada rol alırken 4 gol 6 asistle oynadı.
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