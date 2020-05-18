İtalya Serie A'da takımlar idmana çıkamadı! Sebebi ise...
İtalya'da Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan protokol, Bilimsel Teknik Kurul tarafından henüz onaylanmadığı için takımlar toplu antrenmanlara başlayamadı.
Corona virüsünün en çok etkilediği Avrupa ülkelerinin başında gelen İtalya'da futbol uzun süredir durmuş vaziyette. Kulüplerin bir süredir bireysel idmanlar yaptığı ifade edilirken, yakın zamanda yapılan açıklamada 18 Mayıs'ta sosyal mesafe kuralına uyularak toplu antrenmanlara çıkılabileceği bildirilmişti.
Ülkenin Spor Bakanlığı tarafından toplu antrenmanlar için hazırlanan sağlık protokolü, Bilimsel Teknik Kurul'unun henüz onayından geçmediği için takımlar bir süre daha beklemek zorunda kaldı.
YAKIN ZAMANDA ONAYLANMASI BEKLENİYOR
İtalyan basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre, bu protokolün yakın zamanda hayata geçebileceği ve Serie A'nın yeniden başlatılması için belirlenen tarih olan 13 Haziran'a kadar takımların çalışabileceği kaydedildi.
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