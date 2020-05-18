18 Mayıs 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

İtalya Serie A'da takımlar idmana çıkamadı! Sebebi ise...

Antrenmanlara çıkamadılar! Sebebi ise...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 Giriş Tarihi: 18.05.2020

'da Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan protokol, Bilimsel Teknik Kurul tarafından henüz onaylanmadığı için takımlar toplu antrenmanlara başlayamadı.

Corona virüsünün en çok etkilediği Avrupa ülkelerinin başında gelen 'da futbol uzun süredir durmuş vaziyette. Kulüplerin bir süredir bireysel idmanlar yaptığı ifade edilirken, yakın zamanda yapılan açıklamada 18 Mayıs'ta sosyal mesafe kuralına uyularak toplu antrenmanlara çıkılabileceği bildirilmişti.

Ülkenin Spor Bakanlığı tarafından toplu antrenmanlar için hazırlanan sağlık protokolü, Bilimsel Teknik Kurul'unun henüz onayından geçmediği için takımlar bir süre daha beklemek zorunda kaldı.

YAKIN ZAMANDA ONAYLANMASI BEKLENİYOR

İtalyan basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre, bu protokolün yakın zamanda hayata geçebileceği ve Serie A'nın yeniden başlatılması için belirlenen tarih olan 13 Haziran'a kadar takımların çalışabileceği kaydedildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Chelsea'nin yıldızı gözaltına alındı! Chelsea'nin yıldızı gözaltına alındı!
Comolli'nin yeni adresi belli oldu Comolli'nin yeni adresi belli oldu
Alexander Ceferin'den flaş EURO 2020 açıklaması Alexander Ceferin'den flaş EURO 2020 açıklaması
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör