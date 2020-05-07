Juventus sahada

Corona virisünün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya'da normal hayata dönüş başladı. Juventus da dün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Ronaldo ülkeye yeni döndüğü için 2 hafta karantinada kalacak.

Corona virisünün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya'da normal hayata dönüş başladı. Juventus da dün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Ronaldo ülkeye yeni döndüğü için 2 hafta karantinada kalacak.

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