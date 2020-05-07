07 Mayıs 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus sahada

Juventus sahada
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.05.2020

virisünün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya'da normal hayata dönüş başladı. Juventus da dün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. ülkeye yeni döndüğü için 2 hafta karantinada kalacak.

virisünün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya'da normal hayata dönüş başladı. Juventus da dün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. ülkeye yeni döndüğü için 2 hafta karantinada kalacak.

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