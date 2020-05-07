07 Mayıs 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Torino’ya virüs şoku

Torino’ya virüs şoku
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.05.2020

İtalyan ekibi Torino, tüm takıma test yaptı ve bir futbolcularında yeni tip corona virüsü tespit edildiğini duyurdu.

İsmi açıklanmayan oyuncunun herhangi bir semptom göstermediği ve karantinaya alındığı kaydedildi. Torinolu futbolcunun durumunun sürekli olarak takip edileceği ifade edildi.

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