Torino’ya virüs şoku

İtalyan ekibi Torino, tüm takıma test yaptı ve bir futbolcularında yeni tip corona virüsü tespit edildiğini duyurdu.

İsmi açıklanmayan oyuncunun herhangi bir semptom göstermediği ve karantinaya alındığı kaydedildi. Torinolu futbolcunun durumunun sürekli olarak takip edileceği ifade edildi.

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