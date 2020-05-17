17 Mayıs 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih nefes kesen mücadelede Union Berlin'i deplasmanda 2-0 yendi

Bayern Münih bildiğimiz gibi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 Giriş Tarihi: 17.05.2020

Corona virüsü salgını sebebiyle ara verilen Bundesliga dün seyircisiz ve yeni kurallarıyla tekrar başladı. Bugün deplasmanına çıkan karşılaşmayı Lewandowski ve Pavard'ın attığı gollerle 2-0 kazandı.

Bundesliga'da maçlar corona virüsü salgını sebebiyle ertelenmişti. Dün tekrar başlayan Bundesliga'da heyecan kaldığı yerden devam etti. Bundesliga ertelenmeden önce üst üste 4 maçını da kazanan , deplasmanından 3 puan aldı ve liderliğini sürdürdü.

YUNUS MALLI KADRODA YER ALMADI

Bundesliga'nın 26. haftasında Bayern Münih deplasmanda Union Berlin'e konuk oldu, A Milli Takım forvetlerinden fizik olarak hazır olmadığı içinı kadroda yer bulamadı.

LEWANDOWSKİ BİLDİĞİMİZ GİBİ

Maçın 19. dakikasında Müller'in attığı gol VAR incelemesi sonrası iptal oldu. 40. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Lewandowski, ilk yarının skorunu belirledi. Polonyalı yıldız bu sezon resmi maçlarda 40. golünü kaydetti. Lewandowski bu golle 5 sezon üst üste 40 gol barajını geçmiş oldu.

80. dakikada Pavard'ın golüyle rahatlayan Bayern, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bayern Münih 58 puanla liderliğini sürdürdü.

Union Berlin ise 30 puanla 12. sırada yer aldı

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