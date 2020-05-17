Comolli'nin yeni adresi belli oldu
Fenerbahçe'de başarısız bir dönem geçirdikten sonra takımdan ayrılan Damien Comolli hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın, Andoni Zubizaretta'dan boşalan sportif direktörlük görevine Comolli'yi getirmek istediğini öne sürdü.
Fenerbahçe'de umduğunu bulamayan ve taraftarın büyük tepkisi sonrası görevinden istifa eden Damien Comolli'ye Marsilya talip oldu.
Andoni Zubizareta'nın sportif direktörlük görevinden ayrılmasının ardından arayışlarını sürdüren Fransız kulübünün Damien Comolli'yi göreve getirmeyi düşündüğü iddia edildi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN COMOLLI!
Fransa'da Olimpik Marsilya haberleri yapan Le Phoceen sitesinde yer alan haberde, Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fransız devinin, Comolli'yi göreve getirerek transferde bombaları patlatmayı planladığı belirtildi.
Daha önce kariyerinde Monaco ve Saint-Etienne gibi Ligue 1 ekiplerinde görev alan 47 yaşındaki spor adamı, Marsilya'yla anlaşması halinde yeniden ülkesine dönmüş olacak.
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