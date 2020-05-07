07 Mayıs 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Son karar 30 Mayıs

Son karar 30 Mayıs
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.05.2020

Sırbistan ve Hırvatistan maçları 30 Mayıs'tan itibaren yeniden oynatma kararı aldı. Sırbistan'da kalan 4 maç oynanacak. Playoff ve play-out karşılaşmaları iptal edildi. Hırvatistan 1. Lig'ini oynatacak. Alt ligler ise iptal.

Sırbistan ve Hırvatistan maçları 30 Mayıs'tan itibaren yeniden oynatma kararı aldı. Sırbistan'da kalan 4 maç oynanacak. Playoff ve play-out karşılaşmaları iptal edildi. Hırvatistan 1. Lig'ini oynatacak. Alt ligler ise iptal.

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