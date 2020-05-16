16 Mayıs 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Venezuela'da 2019-2020 sezonu iptal edildi!

Bir ülkede daha sezon iptal edildi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.05.2020

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyada spor faaliyetlerini etkilemeye devam ediyor. Son olarak ara verilen futbol liglerinin iptal edilmesine karar verildi.

Futbol Federasyonu, salgın tedbirleri kapsamında birinci ve ikinci liglerde 2020 sezonunun iptal edildiğini duyurdu.

Liglerde mevcut puan durumlarının geçerli sayılmayacağı ve şampiyon ilan edilmeyeceği belirtildi.

Salgın sebebiyle mart ayında askıya alınan birinci ligde, 6 hafta sonunda 16 puan toplayan Zamora, zirvede yer alıyordu.

O lig resmen tescil edildi! İşte şampiyon haberin devamı

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