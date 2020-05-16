16 Mayıs 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga 2'de corona virüsü tedbirleri! İşte o kareler

Bundesliga 2'de corona virüsü tedbirleri!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.05.2020

Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen ve hafta sonu oynanan maçlarla start alan Bundesliga 2'de takımların yedek kulübesindeki görüntüleri dikkat çekti. Kulübede maske takarak oturan yedek futbolcular ve antrenörlerin sosyal mesafe kuralına da uydukları görüldü. İşte o kareler...

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada hayatı durma noktasına getiren yeni tip corona virüsü salgını sonrası ertelenen liglerden olan 2'de maçlar yeniden başladı.

Jahn Regensburg - Holstein Kiel, Bochum - Heidenheim, Erzgebirge Aue - Sandhausen ve Karlsruher SC - Darmstadt maçlarıyla start alan 26. hafta maçlarında alınan corona virüsü tedbirleri dikkatleri çekti.


Karşılaşmalarda yedek kulübelerinde yer alan futbolcular ve antrenörlerin maske taktıkları gözlenirken, koltuklar arasında da boşluk bırakılarak sosyal mesafe kuralına uyuldu.

Bundesliga 2''nin 26. haftası 17 Mayıs Pazar günü oynanacak 4 maçla devam edecek. İşte maç programı:

14.30: - Osnabrück
14.30: St.Pauli - Nürnberg
14.30: Greuther Fürth - Hamburg
14.30: Wehen Wiesbaden - Stuttgart


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