23 Mayıs 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Paderborn 1-1 Hoffenheim l MAÇ SONUCU

Hoffenheim Paderborn'u geçemedi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.05.2020

Bundesliga'nın 27. haftasında ligin son sırasında bulunan Hoffenheim'ı konuk etti. Konuk ekibinin 4.dakikada ile bulduğu gole 9.dakikada Srbeny ile karşılık veren Paderborn eşitliği bozamadı ve karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Corona virüsü arasının ardından geçen hafta yeniden start alan 'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son sıradaki ile Avrupa kupaları için mücadele eden Hoffenheim 27. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Taraflar ilk 9 dakikada buldukları karşılıklı gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Konuk ekip 4'te 'un golüyle 1-0 öne geçerken, ev sahibi bu gole 9'da Dennis Srbeny ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından son sıradaki Paderborn puanını 18'e çıkarırken, 9. sıradaki Hoffenheim puanını 36 yaptı.

PADERBORN - HOFFENHEİM İLK 11'LER

Paderborn: Zingerle; Drager, Hünemeier, Schonlau, Collins; Gjasula - Vasiliadis, Antwi-Adjei; Pröger, Srbeny, Holtmann

Hoffenheim: Baumann; Kaderabek, Bicakcic, Hübner, Posch; Rudy, Grillitsch; Skov, Baumgartner, Zuber; Bebou

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