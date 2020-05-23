Paderborn 1-1 Hoffenheim l MAÇ SONUCU

Bundesliga'nın 27. haftasında ligin son sırasında bulunan Paderborn Hoffenheim'ı konuk etti. Konuk ekibinin 4.dakikada Robert Skov ile bulduğu gole 9.dakikada Srbeny ile karşılık veren Paderborn eşitliği bozamadı ve karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Corona virüsü arasının ardından geçen hafta yeniden start alan Almanya Bundesliga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son sıradaki Paderborn ile Avrupa kupaları için mücadele eden Hoffenheim 27. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Taraflar ilk 9 dakikada buldukları karşılıklı gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Konuk ekip 4'te Robert Skov'un golüyle 1-0 öne geçerken, ev sahibi bu gole 9'da Dennis Srbeny ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından son sıradaki Paderborn puanını 18'e çıkarırken, 9. sıradaki Hoffenheim puanını 36 yaptı.



PADERBORN - HOFFENHEİM İLK 11'LER



Paderborn: Zingerle; Drager, Hünemeier, Schonlau, Collins; Gjasula - Vasiliadis, Antwi-Adjei; Pröger, Srbeny, Holtmann

Hoffenheim: Baumann; Kaderabek, Bicakcic, Hübner, Posch; Rudy, Grillitsch; Skov, Baumgartner, Zuber; Bebou

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