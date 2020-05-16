16 Mayıs 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Farfan corona virüsüne yakalandı

G.Saray'ın gözdesinden kötü haber! Kendisi açıkladı...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 Giriş Tarihi: 16.05.2020

 Premier Ligi ekiplerinden 'da forma giyen ve bir dönem 'ın transfer listesinde yer alan Perulu yıldız 'ın corona virüsü testi pozitif çıktı. 35 yaşındaki futbolcu, Rusya'da corona virüsüne yakalanan ilk futbolcu oldu.

Rus ekibi 'nın dünyaca ünlü futbolcusu 'ın corona virüsüne yakalandığı açıklandı. Rus basınında yer alan haberlere göre, 22 Mart tarihinden bu yana evinde olduğu belirtilen tecrübeli futbolcuya önce zatürre teşhisi koyuldu.

Farfan, hastalığı düzelmeyince 15 Mayıs günü tekrar corona virüsü testi yaptırırken, bu kez sonucu pozitif çıktı. Perulu oyuncu, 'da corona virüsüne yakalanan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti.

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