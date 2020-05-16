16 Mayıs 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Ozan Kabak'a dev talip! Temasa geçildi...

Galatasaray altyapısından yetişen ve sarı kırmızılı ekipten 11 milyon Euro'ya transfer olan ve yaz aylarında Schalke'ye transfer olan Ozan Kabak'a yeni bir talip çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.05.2020 22:30
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Ozan Kabak'a dev talip! Temasa geçildi...

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak'la ilgili flaş bir iddia gündeme taşınmıştı.

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Ozan Kabak'a dev talip! Temasa geçildi...

Schalke'nin corona virüsü salgının olumsuz etkilerinden kurtulmak için sakatlıktan dönen genç stoperi satabileceği iddia edilmişti.

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Ozan Kabak'a dev talip! Temasa geçildi...

Milli futbolcu için Alman devi Bayern Münih ve Milan'ın devrede olduğu iddia edilmişti.

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Ozan Kabak'a dev talip! Temasa geçildi...

45 MİLYON EURO'YA YAKIN BİR TEKLİF GELİRSE SATILACAK

Ozan'ın sözleşmesinde 2021'den itibaren yaklaşık 45 milyon Euro'luk bir çıkış opsiyonunun bulunduğunu açıklarken, Schalke'nin bu yaz belirtilen rakama yakın bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu satmayı planladığı kaydedilmişti.

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Ozan Kabak'a dev talip! Temasa geçildi...

SÜRPRİZ TALİP

Galatasaray altyapısından yetişen ve yaz aylarında Schalke'ye transfer olan milli oyuncumuz Ozan Kabak'a yeni bir talip çıktı.

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