14 Mayıs 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Avusturya Bundesliga'nın başlayacağı tarih belli oldu!

O ülkede de ligler resmen başlıyor!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.05.2020

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle birçok ülkede ligler ertelenmişti. Bu liglerden olan Bundesliga'nın yeniden başlama tarihi belli oldu.

Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen liglerin durumları her geçen gün belli olmaya devam ediyor. Son olarak maçları oynama kararı aldı. Avusturya Bundesliga'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, liglerin 2 Haziran'da başlayacağı duyuruldu. Karşılaşmaların 3 günde bir yapılacağı ifade edilirken, 15 Temmuz'da bitirilmesi planlandığı belirtildi. Ayrıca müsabakalardan önce futbolcuların testten geçeceği ifade edildi.
RB Salzburg ile SC Austria Lustenau arasındaki Avusturya Kupası final maçının da 29 Mayıs'ta oynanacağı açıklandı.

Takımlar antrenmanlarına 15 Mayıs'tan itibaren başlayabilecek.

6 oyuncuda corona virüsü tespit edildi! haberin devamı

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