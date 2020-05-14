Avusturya Bundesliga'nın başlayacağı tarih belli oldu!
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle birçok ülkede ligler ertelenmişti. Bu liglerden olan Avusturya Bundesliga'nın yeniden başlama tarihi belli oldu.
Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen liglerin durumları her geçen gün belli olmaya devam ediyor. Son olarak Avusturya maçları oynama kararı aldı. Avusturya Bundesliga'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, liglerin 2 Haziran'da başlayacağı duyuruldu. Karşılaşmaların 3 günde bir yapılacağı ifade edilirken, 15 Temmuz'da bitirilmesi planlandığı belirtildi. Ayrıca müsabakalardan önce futbolcuların testten geçeceği ifade edildi.
RB Salzburg ile SC Austria Lustenau arasındaki Avusturya Kupası final maçının da 29 Mayıs'ta oynanacağı açıklandı.
Takımlar antrenmanlarına 15 Mayıs'tan itibaren başlayabilecek.
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