13 Mayıs 2020, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Novi Pazar'da 6 oyuncuda corona virüsü tespit edildi
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını, futbol dünyasını da etkilemeye devam ediyor. Sırbistan ekibi Novi Pazar'da 6 futbolcuda corona virüsü tespit edildi.
Corona virüsü (Covid-19) salgını, futbol camiasında yayılmaya devam ediyor. Son olarak Sırbistan 2. Lig takımlarından Novi Pazar'dan kötü haber geldi.
Kulübün genel sekreteri Fikret Medjedovic yaptığı açıklamada, 6 futbolcuda corona virüsüne rastlandığını duyurdu. Oyuncuların karantinaya alındığı da bildirildi. Medjedovic, "Bu şartlarda lige hazırlanmak için antrenman yapmak bizim için oldukça zor" ifadelerini kullandı.
Sırbistan'da birinci ve ikinci lig, corona virüsü nedeniyle lige verilen ara sonrası alınan karar gereği 30 Mayıs'ta yeniden başlayacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde