Novi Pazar'da 6 oyuncuda corona virüsü tespit edildi

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını, futbol dünyasını da etkilemeye devam ediyor. Sırbistan ekibi Novi Pazar'da 6 futbolcuda corona virüsü tespit edildi.

Corona virüsü (Covid-19) salgını, futbol camiasında yayılmaya devam ediyor. Son olarak Sırbistan 2. Lig takımlarından Novi Pazar'dan kötü haber geldi.

Kulübün genel sekreteri Fikret Medjedovic yaptığı açıklamada, 6 futbolcuda corona virüsüne rastlandığını duyurdu. Oyuncuların karantinaya alındığı da bildirildi. Medjedovic, "Bu şartlarda lige hazırlanmak için antrenman yapmak bizim için oldukça zor" ifadelerini kullandı.

Sırbistan'da birinci ve ikinci lig, corona virüsü nedeniyle lige verilen ara sonrası alınan karar gereği 30 Mayıs'ta yeniden başlayacak.

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