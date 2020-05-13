13 Mayıs 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Novi Pazar'da 6 oyuncuda corona virüsü tespit edildi

6 oyuncuda corona virüsü tespit edildi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.05.2020

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını, dünyasını da etkilemeye devam ediyor. Sırbistan ekibi 'da 6 futbolcuda corona virüsü tespit edildi.

Corona virüsü (Covid-19) salgını, camiasında yayılmaya devam ediyor. Son olarak Sırbistan 2. Lig takımlarından 'dan kötü haber geldi.

Kulübün genel sekreteri Fikret Medjedovic yaptığı açıklamada, 6 futbolcuda corona virüsüne rastlandığını duyurdu. Oyuncuların karantinaya alındığı da bildirildi. Medjedovic, "Bu şartlarda lige hazırlanmak için antrenman yapmak bizim için oldukça zor" ifadelerini kullandı.

Sırbistan'da birinci ve ikinci lig, corona virüsü nedeniyle lige verilen ara sonrası alınan karar gereği 30 Mayıs'ta yeniden başlayacak.

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