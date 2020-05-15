15 Mayıs 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga yarın başlıyor

Bundesliga yarın başlıyor
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 Giriş Tarihi: 15.05.2020

Corona virüsü nedeniyle ertelenen Almanya 1. Futbol Ligi Bundesliga, yarın itibarıyla Ruhr derbisiyle yeniden başlayacak.

Corona virüsü nedeniyle ertelenen Almanya 1. Futbol Ligi Bundesliga, yarın itibarıyla Ruhr derbisiyle yeniden başlayacak. Ligin şampiyonluk favorilerinden Borussia Dortmund ile üst sıraları kovalayan 04 arasında oynanacak müthiş derbiyi, Vodafone TV kullanıcıları ekstra ücret ödemeden seyredebilecek. Yarın oynanacak önemli karşılaşma, TSİ 16.30'da başlayacak.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
O ülkede de ligler resmen başlıyor! O ülkede de ligler resmen başlıyor!
Yıldız isme büyük şok! Yüzünden yaralandı Yıldız isme büyük şok! Yüzünden yaralandı
6 oyuncuda corona virüsü tespit edildi! 6 oyuncuda corona virüsü tespit edildi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör