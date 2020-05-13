13 Mayıs 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

İtalya Serie A'da başlama tarihi netleşti!

Resmen açıklandı! İşte Serie A'nın başlama tarihi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 Giriş Tarihi: 13.05.2020

Serie A yönetimi, ligin başlangıç tarihi için 13 Haziran'ı belirledi. Takım idmanları ise 18 Mayıs'ta başlıyor.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle liglere verilen arası sonrası futbola dönüş planları yapan Serie A'da kulüpler ligin yeniden başlama tarihi olarak 13 Haziran'da karar kıldı.

Lig yönetiminden yapılan açıklamada bugün kulüpler arasında yapılan toplantı sonucunda 13 Haziran tarihinde görüş birliği sağlandığı duyuruldu.

Serie A'nın planlandığı üzere bu tarihte devam etmesi için hükümetin vereceği karar bekleniyor.

Bilindiği üzere gün içinde Serie A ekiplerinin 18 Mayıs itibarıyla antrenmanlara başlaması yönündeki plan resmiyet kazanmıştı.

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