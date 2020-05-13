13 Mayıs 2020, Çarşamba
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İtalya Serie A'da başlama tarihi netleşti!
İtalya Serie A yönetimi, ligin başlangıç tarihi için 13 Haziran'ı belirledi. Takım idmanları ise 18 Mayıs'ta başlıyor.
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle liglere verilen arası sonrası futbola dönüş planları yapan İtalya Serie A'da kulüpler ligin yeniden başlama tarihi olarak 13 Haziran'da karar kıldı.
Lig yönetiminden yapılan açıklamada bugün kulüpler arasında yapılan toplantı sonucunda 13 Haziran tarihinde görüş birliği sağlandığı duyuruldu.
Serie A'nın planlandığı üzere bu tarihte devam etmesi için hükümetin vereceği karar bekleniyor.
Bilindiği üzere gün içinde Serie A ekiplerinin 18 Mayıs itibarıyla antrenmanlara başlaması yönündeki plan resmiyet kazanmıştı.
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