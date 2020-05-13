13 Mayıs 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Cengiz Ünder'in talipleri artıyor! Şimdi ise...

Cengiz Ünder'in talipleri artıyor! Şimdi ise...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.05.2020

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da kariyerini sürdüren milli yıldız Cengiz Ünder'in talipleri her geçen gün artıyor. 22 yaşındaki oyuncuya Milan ve 'in ardından şimdi de Atalanta'nın talip olduğu aktarıldı.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in talipleri gün geçtikçe artıyor. İtalyan basınında çıkan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre; ve Milan'ın ardından bir başka İtalyan temsilcisi Atalanta da genç yıldızı listesine ekledi.

Haberde Roma'nın bu yaz mali zorluklardan dolayı bazı değerli oyuncularını elden çıkarmaya sıcak baktığı ifade edilirken, bu isimlerden birinin de Cengiz Ünder olduğu kaydedildi.

Arsenal'in daha önce Henrikh Mkhitaryan'la takasta kullanmak istediği Cengiz'i, Milan da devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu ancak Zaniolo'nun sakatlığı sonrası alternatifi bulunamayacağı için başarılı futbolcuyu takımda tutmaya karar vermişlerdi.

İtalya'ya transfer olduğu günden beri attığı goller ve yaptığı asistlerle kendini ispatlayan ve Roma'da sevilen bir isim haline gelen Cengiz Ünder'in son talibi ise Atalanta oldu.

Efsanelerden Cengiz Ünder'e büyük övgü! haberin devamı

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