01 Mayıs 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

İtalya’da karar bakanlara kaldı

İtalya’da karar bakanlara kaldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.05.2020

İtalya Serie A'nın kaderi bakanlar kurulunda belli olacak. Bazı bakanların Fransa'daki gibi liglerin iptal edilmesinden yana olduğu iddia edilirken, Başbakan Conte, henüz alınan bir karar olmadığını belirtti. Öte yandan Serie A'daki ekonomik zarar 800 milyon euro.

İtalya Serie A'nın kaderi bakanlar kurulunda belli olacak. Bazı bakanların Fransa'daki gibi liglerin iptal edilmesinden yana olduğu iddia edilirken, Başbakan Conte, henüz alınan bir karar olmadığını belirtti. Öte yandan Serie A'daki ekonomik zarar 800 milyon euro.

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