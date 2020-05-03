Francesco Totti ve Christian Vieri'den Cengiz Ünder'e büyük övgü!

İtalya futbolunun efsane isimleri Christian Vieri ve Francesco Totti, Instagram canlı yayınında biraraya geldiler. İkili, Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'den büyük övgülerle bahsettiler.

İtalya Milli Takımı'nın iki eski golcüsü Vieri ve Totti sosyal paylaşım sitesi Instagram'da yaptıkları canlı yayın sohbeti sırasında, Cengiz Ünder'i değerlendirdi.

"ROMA'DA ÜNDER'İ ÇOK BEĞENİYORUM"

Vieri, Cengiz Ünder'in hareketli ve derinlemesine oynayarak iyi işler çıkardığını belirterek, "Roma'da Ünder'i çok beğeniyorum. Güçlü bir oyuncu ama kimse onu konuşmuyor." dedi.

"TAM BİR FUTBOLCU"

Totti de Vieri'nin Ünder için sözlerine, "Doğru, onun hakkında az konuşuluyor. Güçlü bir fiziği var, kurnaz, vazgeçmeyen kararlı bir yapısı var ve o bir Türk. Ünder, tam bir futbolcu. O bazı şeyleri anlayabilirse çok daha güçlü olacaktır." şeklinde karşılık verdi.

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