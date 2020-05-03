03 Mayıs 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Francesco Totti ve Christian Vieri'den Cengiz Ünder'e büyük övgü!

Efsanelerden Cengiz Ünder'e büyük övgü!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 Giriş Tarihi: 03.05.2020

futbolunun efsane isimleri ve , canlı yayınında biraraya geldiler. İkili, Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcumuz 'den büyük övgülerle bahsettiler.

'nın iki eski golcüsü Vieri ve Totti sosyal paylaşım sitesi 'da yaptıkları canlı yayın sohbeti sırasında, 'i değerlendirdi.

Francesco Totti ve Christian Vieri'den Cengiz Ünder'e büyük övgü!

"ROMA'DA ÜNDER'İ ÇOK BEĞENİYORUM"

Vieri, Cengiz Ünder'in hareketli ve derinlemesine oynayarak iyi işler çıkardığını belirterek, "Roma'da Ünder'i çok beğeniyorum. Güçlü bir oyuncu ama kimse onu konuşmuyor." dedi.

"TAM BİR FUTBOLCU"

Totti de Vieri'nin Ünder için sözlerine, "Doğru, onun hakkında az konuşuluyor. Güçlü bir fiziği var, kurnaz, vazgeçmeyen kararlı bir yapısı var ve o bir Türk. Ünder, tam bir futbolcu. O bazı şeyleri anlayabilirse çok daha güçlü olacaktır." şeklinde karşılık verdi.

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