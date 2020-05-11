11 Mayıs 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Atletico Madrid'den dev takas hamlesi! Liverpool’dan...

Atletico Madrid'den dev takas hamlesi! Liverpool...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 Giriş Tarihi: 11.05.2020

İspanya ekiplerinden , transferde dev bir takas yapmak istiyor. İspanyol ekibi, 'dan Alex Oxlade-Chamberlain'i isterken, için Ganalı futbolcusu 'i gözden çıkardı. İşte detaylar...

İngiliz ekibi , yaz dönemi için takımlarından 'in Ganalı futbolcusu ile ilgilenirken, Madrid cephesinden başka bir hamle geldi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Madrid, 'dan Alex Oxlade-Chamberlain için Partey'i takasta kullanmak istiyor. Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un Chamberlain'i takımın önemli bir parçası olarak gördüğü ve bu transfere sıcak bakmadığı ifade edildi.

Alex Oxlade-Chamberlain, Liverpool ile bu sezon 34 resmi maça çıktı ve 7 gol kaydetti. 26 yaşındaki futbolcu, 2017 yılında Arsenal'den transfer olmuştu.
Thomas Partey ise Atletico Madrid ile 35 resmi karşılaşmada forma giydi ve 3 gol sevinci yaşadı.

Chamberlain ile Partey'in de sözleşmeleri 2023 yılında sona erecek.

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